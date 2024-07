Ag. Di Gregorio: “Dobbiamo capire la dimensione della Juve”

Carlo Belloni, agente di Di Gregorio, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del trasferimento del portiere.

Carlo Belloni, agente di Di Gregorio, nuovo calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TVPlay: “‘E’ un traguardo importante e dobbiamo ancora renderci conto della dimensione della Juve ed essere diventato un calciatore bianconero. Il lavoro duro era arrivare in Serie A e poi in un top club e ce l’abbiamo fatta. Arrivare in un top club così non è da tutti ne da giocatori ne da procuratori. E’ stata una grande operazione. Si sente prontissimo per sostituire Szczesny perché è nel suo momento migliore della carriera, è stato l’MVP della Serie A nel suo ruolo e quindi è pronto per questa sfida. Lo seguo da 12 anni e ho seguito tutto il suo percorso, con tutte le sue difficoltà, ma ora ovviamente è gasato e vuole conoscere compagni e allenatore”.