Juve, Sissoko: "Scudetto? Mancano ancora tanti punti..."

Mohamed Sissoko ha parlato delle chance Scudetto della Juve: per l'ex bianconero, nulla sarebbe ancora completamente precluso alla squadra

Intervistato per TJ, Mohamed Sissoko ha parlato della Juventus in seguito al successo in campionato contro l’Inter. Ecco le sue parole: “Vincere il derby d’Italia è sempre una grande iniezione di fiducia, ricordo bene quali sono le sensazioni positive che lascia ai giocatori nei giorni successivi. Ho visto una squadra organizzata e sul pezzo, li ho visti bene fisicamente e hanno corso tanto. Il successo, che è stato meritato, è la conferma di quanto sta facendo Thiago Motta. Credo nel suo lavoro, ed è sulla strada giusta per poter fare ancora meglio. Scudetto? Se continui a giocare così, nulla può essere mai precluso in partenza. Non stiamo lì a pensarci troppo, affrontiamo partita per partita e vediamo quel che succederà. Mancano ancora tanti punti, finché la matematica non ci condanna bisognerà sempre crederci. Fino alla fine”.

Sissoko: “Kolo Muani ha componenti che non si trovano in molti attaccanti”

Non sono sorpreso dal rendimento che sta avendo qui, la cosa di cui sono più contento è che sta trovando quella fiducia non avuta invece a Parigi. Randal è un ragazzo che è in possesso di forza, velocità, tecnica, tiro, senso del gol. E tutte queste componenti non si trovano insieme in molti attaccanti. Il suo impatto è stato fantastico con 5 gol e un assist in 5 partite, la mia speranza è che la Juve lo possa comprare al più presto".