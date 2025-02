La Juve celebra Kolo Muani: che numeri e che giocata!

Con un comunicato la Juve ha voluto celebrare Kolo Muani: “Partiamo da questo dato: Prima di Randal Kolo Muani (tre gol e un assist), l’ultimo giocatore della Juventus che aveva preso parte ad almeno una rete (tra reti e assist) in tutte le sue prime quattro presenze in bianconero in Serie A era stato Kwadwo Asamoah tra agosto e settembre 2012. Dietro questo “fact” si cela una partita – ancora! – di grande qualità e quantità per Kolo Muani , che non è solo autore dell’assist decisivo, con una fantastica ruleta in area nerazzurra. Randal ha giocato 24 palloni e ha: Tirato due volte in porta (parati), effettuato due sponde, è stato protagonista di 14 duelli, di cui vinti 2 aerei (su 3) e ha portato a termine positivamente 2 dribbling. In tutti questi dati è stato il migliore fra i bianconeri”.

Juve, le parole di Motta su Kolo Muani

Motta in conferenza stampa parlando di Kolo Muani ha detto: "Voglio che gli attaccanti facciano gol, fa bene alla squadra e a loro. È un compito che hanno. Devono difendere, attaccare, partecipare, pressare: da quando è arrivato mette in difficoltà nel pressing. È un giocatore della Nazionale, giocava al Psg, ma a lui come a tutti gli attaccanti chiedo non solo il gol. Sta facendo molto bene e deve migliorare anche lui. La grande soddisfazione è competere con l'avversario. Dobbiamo lavorare bene, arrivare bene, arrivare connessi. Randal sta molto bene, deve continuare. È un ragazzo umile, intelligente che non cadrà nella trappola dei troppi elogi. Il calcio è giorno dopo giorno, oggi è così e domani cambia tutto. Ne approfitto per dare una parola a chi non ha partecipato oggi, arriverà il momento per tutti. La qualità del minutaggio è importante".