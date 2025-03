Juve, le ultime novità sul settore giovanile

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle novità del settore giovanile.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juventus, quotidianamente, lavora con l’obiettivo di essere tra le società sportive più all’avanguardia sul palcoscenico nazionale e internazionale. A tale proposito, il nostro Club a inizio febbraio 2025 ha introdotto ufficialmente l’attività di calcio misto presso l’Allianz Training Center di Vinovo, dimostrando una volta in più la sua attenzione e il suo impegno verso lo sviluppo delle giovani promesse.

ATTIVITÀ DI CALCIO MISTO: UN APPROFONDIMENTO L’obiettivo principale è quello di permettere alle ragazze e ai ragazzi bianconeri di allenarsi insieme, opportunità che consentirà loro di crescere ulteriormente dal punto di vista tecnico e tattico e sfida stimolante che contribuirà a potenziare e migliorare reciprocamente le proprie abilità. Questo progetto, però, non si ferma qui: insegnando a bambine e bambini a condividere la stessa passione per il calcio all’interno della stessa, prestigiosa, Società, questo approccio non solo favorisce lo sviluppo delle abilità individuali, ma promuove anche valori fondamentali come la collaborazione, il rispetto e la condivisione di una stessa passione e di uno stesso obiettivo. L’Attività di calcio misto rappresenta, quindi, un passo avanti significativo per il Settore Giovanile bianconero, con la prospettiva di formare atlete e atleti completi, pronti a eccellere sul campo e a diventare ambasciatrici e ambasciatori di un calcio universale e di sani principi.

La Juventus è orgogliosa di lanciare questa iniziativa e di potere offrire a tutte le giovani promesse l’opportunità di crescere in un ambiente così stimolante. La Società è altresì convinta che questo progetto contribuirà a costruire il futuro del calcio bianconero, con atlete e atleti pronti a scrivere nuove pagine di successi e a rappresentare i valori del nostro Club. Così Carola Coppo, Head of Women Academy: «Siamo molto contenti di essere riusciti ad avviare questo progetto all’interno del nostro club, fin da subito abbiamo ricevuto grande disponibilità da parte del settore maschile cosa non scontata per un progetto sperimentale di questo tipo. L’attività di calcio misto ci permette di portare avanti l’idea che sia molto importante in un settore giovanile avere un approccio tailor made ovvero attenzionando quelle che sono le necessità e bisogni delle singole giocatrici, quindi offrire loro contesto e stimoli adeguati”.

Le altre informazioni

"I risultati di questa attività si vedranno nel lungo periodo ma per adesso possiamo ritenerci soddisfatti della disponibilità e professionalità messa in campo da tutte le componenti e dalla risposta di ragazzi e ragazze: c'è molto coinvolgimento e partecipazione. Ad oggi le tesserate coinvolte sono 6 e vanno dall'annata 2012 alla 2017». Michele Sbravati, Youth Football Director di Juventus, aggiunge: «Il progetto proietta anche sul campo la collaborazione quotidiana e la condivisione di obiettivi fra il settore giovanile maschile e quello femminile. Crediamo che questa iniziativa possa rappresentare per i ragazzi un'ulteriore occasione di crescita e apprendimento, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche personale. È un momento di confronto stimolante, che, come stiamo vedendo, sta avendo risposte positive in termini di partecipazione e di osservazione reciproca delle attitudini e dell'approccio all'allenamento".