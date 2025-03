Women, Anselmi: “Alla Juve manca una giocatrice come Bouquete”

Lucia Anselmi ha parlato del momento di flessione della Juve Women: per la giornalista, si servirebbe una calciatrice come Bouquete

Intervistata per TJ, Lucia Anselmi ha parlato del momento di flessione della Juventus Women. Per la giornalista, oltre a una prevedibile diminuzione delle performance, ci sarebbe dell’altro. Ecco cosa ha detto: “A questo punto della stagione, come dicevamo proprio prima del match, un calo è fisiologico e poi si sa se alla Fiorentina dai spazio ti punisce. Ha giocatrici veloci e letali, se gli si consente di alzare i ritmi del match diventa molto complicato poterla arginare. Con l’addio di Caruso, intervenire a centrocampo era essenziale. Bouquete ci ha dimostrato proprio questo: un profilo come il suo può permettere alla Juve di fare un salto di qualità importante, soprattutto in chiave europea”.

Anselmi: “Corsa Scudetto? Distacco molto netto”

Era un traguardo fissato e doverosamente raggiungibile. Ora l'obiettivo è un altro, preparare la squadra ad affrontare la competizione da vera protagonista e non da semplice comparsa. I punti di distanza sono ancora netti, ma se si inizia a perdere qualcosa per strada allora diventa difficile chiudere il campionato in serenità".