Juve, Serena: “Motta sta costruendo gioco e spirito comune”

Serena ha parlato del tecnico della Juve, Thiago Motta: per l'ex calciatore, l'allenatore starebbe trovando il filo conduttore della squadra

Intervistato a Rai Radio 1, Aldo Serena ha parlato della Juventus vittoriosa nel match di Serie A contro l’Inter. Ecco le sue parole: “Penso che la Juve non possa pensare di vincere lo Scudetto. Motta deve costruire un gioco e uno spirito comune che mi sembra stia trovando”.

Serena: “All’Inter è mancata la precisione sotto porta”

Inoltre, sull’Inter, l’ex calciatore ha aggiunto: “Ho visto una grande Inter nel primo tempo, con la consueta personalità, con un gioco fluido, con un possesso palla sempre tendente alla pericolosità offensiva. È mancata la precisione sotto porta, deve fare ammenda la squadra di Inzaghi per non aver concretizzato con il gol un buon gioco, soprattutto con Dumfries, travolgente su Savona, che non ha mai potuto contrastarlo. Devo dire che stavolta Lautaro è mancato nel suo pezzo forte: la lucidità sotto porta. Nella ripresa le cose sono completamente cambiate. In questa stagione l’Inter, forse anche per l’età media molto alta o per una incapacità psicologica di gestire la parte finale delle partite, ha subìto 16 dei 28 gol stagionali nell’ultima mezz’ora. Vuol dire che la squadra ha dei problemi di gestione nella parte finale delle gare”. Leggi anche le parole di Inzaghi nel post partita <<<