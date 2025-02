Juve, Quintiliano: “Vittoria con l’Inter diversa dalle altre”

Giampietro Quintiliano ha parlato della vittoria della Juventus contro l'Inter: per il giornalista si tratterebbe di un successo peculiare

Nel suo editoriale su TJ, Giampietro Quintiliano ha parlato del successo della Juventus sull’Inter. Ecco le sue parole: “Il primo tempo non lasciava spazio all’ottimismo, questa volta però la Juve di Motta ha cambiato marcia e grazie anche a qualche modifica, nella ripresa ha mandato l’Inter all’Inferno. Inutile ribadire che si tratta di un successo diverso dagli. Intanto sotto il profilo emotivo perché la squadra ha collezionato il quarto successo di fila e contro la rivale di sempre. Poi in termini di classifica, visto che i bianconeri sono tornati al quarto posto. Ultima, non per importanza, è la botta di consapevolezza nel piegare i campioni d’Italia in carica, considerati la squadra più forte del campionato, quindi favorita per lo scudetto”.

Quintiliano: “Qualche rimpianto è inevitabile”

Il giornalista ha proseguito: "A proposito, qualche rimpianto è inevitabile per i tanti, troppi pareggi conseguiti nel corso della stagione. Con un trend diverso, forse parleremmo d'altro. Ma è inutile piangere sul latte versato, bisogna guardare avanti e dare ulteriore continuità a questo periodo, a partire dalla trasferta di mercoledì contro il PSV. In palio il pass per gli ottavi di Champions e un tesoretto intorno agli 11 milioni. Niente male di questi tempi".