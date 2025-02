Juve, Serena: “Kolo Muani è un attaccante individualista”

Aldo Serena ha parlato dell'attaccante della Juve, Randal Kolo Muani: per l'ex calciatore, si tratterebbe di un centravanti individualista

Intervistato per Radio Anch’io Sport su Rai Radio, Aldo Serena ha parlato dell’attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani, dopo la prestazione contro l’Inter. L’ex calciatore ha esaltato le caratteristiche individuali del giocatore, considerato, anche alla luce delle precedenti partite, un calciatore con le caratteristiche del solista.

Le parole di Serena su Kolo Muani

"Sotto il profilo individuale, è una stella. Ha velocità, tecnica e grande volontà. Penso sia un individualista: ieri ha fatto l'assist, ma solo perché non poteva fare altro. Nel primo tempo il francese non aveva dato un ottimo pallone a Nico Gonzalez, perché vede la porta, vuole il gol e vive per quello e in questo momento è un punto di riferimento, la Juve aveva bisogno lì davanti che sapesse crearsi le occasioni. In futuro dovrà modificare questa sua tendenza egoistica, penalizzata anche dalla sua esperienza al Psg, dove Luis Enrique vuole una partecipazione più totale della punta all'interno del gioco. La Juve aveva bisogno di un punto di riferimento finale in attacco, cosa che non è riuscito a fare Vlahovic".