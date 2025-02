Juve, Di Canio: “Kolo Muani ha il fuoco dentro, crea sempre qualcosa”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Paolo Di Canio ha analizzato la prestazione della Juve contro l'Inter

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Paolo Di Canio ha analizzato la prestazione della Juve contro l’Inter: “Quella del secondo tempo è stata la miglior Juventus della stagione. Kolo Muani ha le stesse caratteristiche di Osimhen, per l’essere acceso sempre, la caparbietà che ha. Anche se tocca due palloni crea sempre qualcosa, ha questo fuoco dentro che accende anche gli altri. Nel secondo tempo la Juve molto bene, ho visto un Koopmeiners diverso oggi. Nico Gonzalez anche, sembrava un’altra squadra”.

Juve, le parole di Motta su Kolo Muani

Motta in conferenza stampa parlando di Kolo Muani ha detto: "Voglio che gli attaccanti facciano gol, fa bene alla squadra e a loro. È un compito che hanno. Devono difendere, attaccare, partecipare, pressare: da quando è arrivato mette in difficoltà nel pressing. È un giocatore della Nazionale, giocava al Psg, ma a lui come a tutti gli attaccanti chiedo non solo il gol. Sta facendo molto bene e deve migliorare anche lui. La grande soddisfazione è competere con l'avversario. Dobbiamo lavorare bene, arrivare bene, arrivare connessi. Randal sta molto bene, deve continuare. È un ragazzo umile, intelligente che non cadrà nella trappola dei troppi elogi. Il calcio è giorno dopo giorno, oggi è così e domani cambia tutto. Ne approfitto per dare una parola a chi non ha partecipato oggi, arriverà il momento per tutti. La qualità del minutaggio è importante".