Juventus, brutte notizie! Annuncio Kolo Muani... / News

Kolo Muani e la Juventus: come andrà a finire? In queste ore stanno circolando diverse voci. Facciamo il punto sulle ultimissime

Le ultime due partite hanno riportato il sereno. Non solo perché la Juventus ha accumulato due vittorie, quindi sei punti che la avvicinano alla Lazio e la mantengono in vita per quel che riguarda la corsa alla qualificazione in Champions League, ma anche per le indicazioni tattiche che sono emerse. In primis, quelle dell’attacco. Un attacco che spesso si è mostrato spuntato e che finalmente, ora, sta mostrando il lato migliore di sé. Complice di questo c’è il ritorno di Nico Gonzalez, che si è ripreso quella maglia da titolare che aveva lasciato appesa nello spogliatoio, ma anche e forse soprattutto l’exploit di Kolo Muani. Il francese ha avuto un impatto pazzesco con il mondo Juve e con la Serie A al punto che sono già partite, con un certo anticipo rispetto al solito, le riflessioni relative al suo futuro. Anche se le indicazioni che arrivano su questo fronte non sono delle migliori.

Calciomercato Juventus | Aggiornamento Kolo Muani: cosa sappiamo

Partiamo dalle certezze: la Juventus intende trattenere Kolo Muani. Difficile pensare il contrario viste le prestazioni del giovanissimo attaccante francese. Cinque gol in tre partite sono solo una statistica – bellissima – che enuclea al suo interno anche prestazioni, giocate, classe, personalità. Ma Kolo Muani si trova a Torino con la formula del prestito, quindi a giugno andrebbe trattata con il Paris Saint Germain un trasferimento a titolo definitivo. E i parigini non chiedono poco. Se la Juventus sembra intenzionata a fare un sacrificio di 40-45 milioni di euro, puntando anche sul budget che riuscirà ad accumulare dalla ormai certa cessione di Dusan Vlahovic, il Paris Saint Germain parte da una richiesta di 70 milioni di euro. Una differenza davvero grossolana che, al momento, appare difficile da colmare. Vediamo cosa accadrà e come si muoverà Giuntoli – che nel frattempo sta sondando anche la pista Osimhen – ma ad oggi registriamo che la permanenza di Kolo Muani alla Juventus è un po’ più complicata. E sempre parlando di calciomercato, attenzione: tra le varie voci che circolano ce n’è una folle rispetto a Giuntoli <<<