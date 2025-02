Juve, Serena: “Inter riposata? La vittoria aiuta a smaltire le tossine”

Michele Serena ha parlato della sfida tra Juventus e Inter: per l'allenatore, la vittoria in Champions può aiutare il recupero dei bianconeri

Intervistato per Radio Bianconera, Michele Serena ha parlato della sfida di Serie A tra Juventus e Inter. Ecco le sue parole: “Juventus-Inter, il derby d’Italia, come arrivano le due squadre e soprattutto è ancora l’Inter che schiaccia sassi, che fa paura un po’ a tutti? Ma guarda, intanto ci arrivano in maniera diversa perché la Juve ha giocato e l’Inter ho letto che per la prima volta dopo tantissimo tempo è riuscita a fare una settimana normale di lavoro, senza un impegno europeo. Per cui sicuramente l’Inter sarà un po’ più riposata da questo punto di vista. E’ anche vero che poi la vittoria aiuta a sbattere più in fretta le tossine”.

Serena: “La partita tra Juve e Inter si prepara da sola”

L'allenatore ha proseguito: "La partita che si presenta da sola, che si prepara da sola, è sempre stata la partita, giustamente come ricordavi, una delle più importanti, se non la più importante nel nostro campionato d'Italia. Per cui sono quelle partite che i calciatori pagherebbero di tasca proprio per esserci. Infatti prima un collega della Gazzetta che segue l'Inter quotidianamente ha detto che Thuram questa partita la giocherebbe anche su una gamba sola, pensando alla possibile indisponibilità che era stata data ad inizio settimana".