Juve, senti Ranieri: "Volevamo Kolo Muani alla Roma ma..."

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato dell'attaccante della Juve, Randal Kolo Muani, spiegando di averlo bramato in giallorosso

Nella conferenza stampa in vista del match di Serie A contro il Venezia, l’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, ha parlato anche di temi di mercato. Tra le varie cose, il tecnico della squadra giallorossa avrebbe rivelato di aver puntato l’attuale attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani. Ecco le sue parole: ” Kolo Muani lo volevamo. Sia io che il presidente. Ma non potevamo. E’ facile parlare. Critichiamo il giusto ma sappiamo dire le cose. Perché non potevano fare di più. E’ molto semplice. Ci rimango male anche io. Io ho detto gli inglesi dicono una cosa meravigliosa per noi romani. Roma non è stata fatta in un giorno. Date tempo alla priorità di fare quello che hanno in mente. Ci riusciranno? Me lo auguro vivamente”.

Ranieri: “Mercato? Super contento. Non si poteva fare di più”

Sul tema mercato, l'allenatore ha anche detto: "Quello che ho detto sui Friedkin è vero. Hanno speso una barca di soldi e alcuni posso dire: 'Li hanno spesi male è vero, però li hanno messi. Io non voglio fare il difensore di nessuno. Ma hanno messo 1billion e più. E ne spenderanno un altro per fare lo stadio. Ora sappiamo che bisogna rispettare il FPF. Hanno un tetto che oltre questo non possono andare e si ripercuote per quest'anno e per il prossimo. Bisogna riuscire ad aumentare le entrate e diminuire le uscite. Come si fa questo? Cercare di andare avanti in Europa così entrano più soldi. Ci sono molte cose che vanno valutate e possono portare dei soldi. Tanti nominativi che possono permetterci di portare dei soldi. Non si può andare oltre. Bisogna valutare bene e cercare di fare necessità virtù. Si cerca di manovrare il manovrabile. Per questo dico sono super contento. Perché non potevano fare di più".