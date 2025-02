Juve, il vice di Deschamps su Kolo Muani: “Bella notizia per la Nazionale”

Intervistato da Tuttosport Guy Stephan, storico vice di Didier Deschamps, ha parlato del grande rendimento di Kolo Muani alla Juve

Intervistato da Tuttosport Guy Stephan, storico vice di Didier Deschamps, ha parlato del grande rendimento di Kolo Muani alla Juve: “L’ho guardato con molto piacere nelle sue prime due partite in Serie A, ho osservato i suoi goal con altrettanto piacere. Nell’ultimo ha solo deviato un tiro ma ha fatto qualcosa per migliorare la traiettoria. Caratteristiche migliori? Almeno tre. Il suo movimento per creare spazi ai compagni, la sua abilità nel giocare con uguale incisività fronte alla porta o spalle alla porta, infine ha un ricco repertorio di finte per disorientare gli avversari. Può giocare con Vlahovic? Si tratta di un giocatore duttile“.

Juve, le parole del vice di Deschamps

"Stiamo parlando di un ragazzo molto sensibile e riservato. Ha bisogno di sentire la fiducia dell'allenatore, dei compagni e dell'ambiente che lo circonda. Evidentemente ha queste risposte perchè la sua risposta in campo è eccellente. Thiago Motta, Khephren Thuram e Timothy Weah oltre agli altri lo hanno aiutato a calarsi nel contesto. Non penso che il PSG lo abbia scartato, è un prestito secco. Vederlo segnare è una bella notizia per la nazionale francese", ha concluso.