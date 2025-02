Juve, Damiani: “Mercato? Un solo vero colpo: Kolo Muani, mi piace tanto”

Intervistato da Sampgazzetta il noto agente Oscar Damiani ha parlato del nuovo attaccante della Juve Kolo Muani

Intervistato da Sampgazzetta il noto agente Oscar Damiani ha detto: “L’unico vero grande colpo secondo me è quello della Juventus con Kolo Muani. Mi piace tanto. Può giocare sia prima che seconda punta. Secondo me potrebbe anche arrivare a giocare con Vlahovic. Consente a Thiago Motta di variare, e considerando i problemi che i bianconeri avevano in attacco mi sembra sia davvero un ottimo colpo. Migliorerà sensibilmente la squadra. Nessuno in Italia ha preso un singolo giocatore così forte, e così in forma”.

Con tre gol in due partite giocate l'impatto di Kolo Muani alla Juve è stato incredibile. L'attaccante francese ha convinto tutti e si è dimostrato subito al centro degli schemi di gioco di Motta. Non a caso l'allenatore bianconero sembra averlo ormai promosso a titolare al centro dell'attacco, con Vlahovic relegato in panchina. In conferenza stampa in vista del match contro il Como l'allenatore della Vecchia Signora ha spiegato: "Vlahovic-Kolo? Siamo una squadra, la cosa più importante è il collettivo. Sono undici che entrano in campo, la squadra deve funzionare sia a livello difensivo che offensivo. Sono due giocatori di altissimo livello, a prescindere dal ruolo che fanno. Vediamo di partita in partita e come si trova la squadra. L'atteggiamento di Dusan è stato impeccabile".