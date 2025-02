Callegari: “La Juventus non ha retto i ritmi del Psv Eindhoven”

Massimo Callegari ha analizzato la sconfitta della Juventus contro il Psv Eindhoven, il quale sarebbe stato superiore a livello di ritmo

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Massimo Callegari ha analizzato la sconfitta in Champions League della Juventus contro il Psv Eindhoven. Ecco un estratto delle sue parole: “Qualcuno si era risentito, addirittura offeso, quando avevo definito l’andata dello Stadium “una partita più vicina al livello dell’Europa League che della Champions”. L’aggiornamento del Philips Stadion è questo: è stata una partita da Champions per intensità, emotività e anche perle tecniche di Perisic e Weah sui gol. E la Juventus è uscita proprio perché non ne ha retto i ritmi e non ha avuto la velocità e la precisione del PSV, che si è presentato con un organico molto simile a quella che un anno fa, dopo due confronti non entusiasmanti, era stato eliminato agli ottavi dal Borussia Dortmund poi finalista”.

Calligara: “Leader della Juve più bravi a scusarsi che a trascinare la squadra”

Il giornalista ha proseguito: "Un anno in più di esperienza a questi livelli, che contro la Juve si è visto. Oggi i plotoni di esecuzione sono schierati contro Thiago Motta come lo erano solo pochi mesi fa contro Allegri. E oggi come ieri si trascura il valore assoluto dei calciatori. Da Nicolussi Caviglia e Iling Junior, pur titolari in finale di Coppa Italia, si è passati a Kelly e Savona, attorniati da presunti leader più bravi a scusarsi a favor di telecamera che a trascinare in campo. La società che chiedeva all'allenatore "l'obiettivo minimo degli ottavi" gli ha messo a disposizione una squadra che ieri ha iniziato con 4/11 alla prima Champions della carriera (…)".