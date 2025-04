Juve, sul mercato le scarpe indossate da Yildiz e Koopmeiners

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle scarpe di Kenan Yildiz.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Le avete viste, sabato 29 contro il Genoa, indossate da Koopmeiners e Yildiz. Le nuove scarpe da calcio adidas Predator 25, F50 e COPA PURE III tornano in scena nei mesi decisivi della stagione con un look rinnovato e tre nuove colorazioni, una per ogni iconico modello”.

Le altre informazioni

“Il pack si distingue per colori audaci ma visivamente leggeri, capaci di trasmettere un senso di energia e velocità in ogni calzatura. Le Predator puntano sulla combinazione Bianco/Lucid Pink/Lucid Lemon, le COPA garantiscono un tocco di classe con il loro Blue Fusion/Halo Blue, mentre le F50 accendono il campo con il mix esplosivo Blue Fusion/Lucid Lemon/Lucid Pink. L’adidas Celestial Victory Pack è già disponibile nei negozi selezionati e online”. Intanto ecco le parole di Ranieri<<<