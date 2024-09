Juve, Sartori: “Fortunati l’anno scorso ad aver scelto Thiago Motta”

Sartori, direttore sportivo del Bologna, ha parlato dell'attuale tecnico della Juve, Thiago Motta, l'anno scorso sulla panchina dei rossoblù

Dal palco del Premio Nazionale Romano Fogli “Classe e Lealtà Mondiali”, Giovanni Sartori ha parlato dei progetti del Bologna. Il direttore sportivo del club felsineo ha parlato della stagione attuale, ma anche di quella precedente, citando l’attuale allenatore della Juventus. Ecco le sue parole: “Voglio ringraziare tutti per il premio. Dietro ogni successo c’è un grandissimo lavoro, non solo a Bologna ma in ogni club. Era tutto già organizzato, pensiamo solo di aver dato un tocco in più. E a volte i risultati vengono anche perché c’è anche un grande lavoro tecnico, e abbiamo avuto la fortuna di aver avuto un grande allenatore come Thiago Motta e dei grandi giocatori”.

Sartori: “Idee di Italiano diverse da quelle di Motta”

Il dirigente ha proseguito: “Lo scorso anno abbiamo azzeccato tutta la campagna acquisti: oltre a giocatori buoni tecnicamente, erano ragazzi moralmente sani, che hanno creato un grandissimo gruppo. Tutto questo ha permesso un risultato straordinario, sessant’anni dopo l’ultima Coppa dei Campioni come allora si chiamava. Ora ripartiamo per un anno molto duro su tre competizioni, speriamo di essere all’altezza. Ci stiamo adattando alle idee del nuovo allenatore, come per ogni cambiamento ci vuole tempo. Speriamo di essere pronti per la ripartenza”.