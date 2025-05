Juve, Santarelli: “Tudor migliore scelta se non arrivasse Conte”

Alessandro Santarelli ha parlato dell'allenatore del futuro della Juve: per il giornalista, solo Antonio Conte sarebbe meglio di Igor Tudor

Nel suo editoriale su TJ, Alessandro Santarelli ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “La proprietà però ha deciso, e cercherà di virare su Antonio Conte, fresco vincitore dello scudetto. Nessuno se ne deve avere a male, in primis Tudor allenatore di ottimo livello ma non di primissima fascia. Lo diventerà, ma la Juve oggi, anzi domani, ha bisogno di altro. Confermo però il mio pensiero, espresso più volte in radio: se non si dovesse arrivare ad Antonio, meglio ripartire da Tudor piuttosto che virare su scelte “ esotiche” oppure sui vari Mancini, che qualcuno voleva al posto di Tudor, Gasperini e simil Motta“.

Santarelli: “La prima mossa tocca a Conte”

Il giornalista ha proseguito: "Ora tocca a Conte fare la prima mossa: le parole di De Laurentis sono state abbastanza chiare, al di la del contratto si può interrompere il rapporto. John aspetta un segnale per riaprire la porta e iniziare un nuovo percorso. Percorso che dovrà essere fatto remando tutti dalla stessa parte senza rivalse personali, egoismi, e pugni battuti sul tavolo. Se poi ciò che deciderà la proprietà non andrà bene a qualcuno, ci attendiamo l'onestà di mettersi di lato o fare un passo indietro. Ma su questo non ci sono dubbi: il bene per la Juve avrà il sopravvento, visto che immaginiamo che vedere festeggiare il Napoli il secondo scudetto in tre anni, e soffrire fino all'ultima domenica per arrivare al quarto posto, non farà stare bene nessun dirigente, soprattutto chi sotto il Vesuvio c'è stato".