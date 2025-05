Napoli, Modugno: “Addio Conte? Dubbio forte e concreto”

Francesco Modugno ha parlato della situazione al Napoli di Antonio Conte: per il giornalista, sarebbero ore di grande riflessione sul futuro

In collegamento per Sky Sport, Francesco Modugno ha parlato dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, e del suo futuro alla guida tecnica. Ecco cosa ha detto: “Ci sarà domani in quella che è una passerella e magari potrebbe anche essere la sua ultima uscita pubblica. Evidentemente il dubbio c’è ed è forte e concreto. Sono queste le ore, lì ad Ischia c’è il presidente De Laurentiis. Ieri ha festeggiato il compleanno, 76 anni e tra gli invitati ha voluto anche la famiglia Conte, perché c’è un rapporto forte, un rapporto solido, un rapporto stretto, familiare, però c’è il lavoro. C’è il lavoro lì e evidentemente è cosa differente trovare sempre una sintonia, una visione comune tra due che sono vincenti, vincenti ciascuno a modo proprio. Non c’è soltanto il mercato, l’aspetto economico, il progetto. Tal volta c’è proprio una visione che magari può rappresentare un elemento di riflessione”.

Modugno: “La riflessione di Conte va avanti da un po'”

Il giornalista ha proseguito: "La riflessione di Antonio Conte va avanti, va avanti da un po', ma ne ha piena consapevolezza anche il presidente De Laurentiis. Quell'abbraccio al Maradona, forte ma non fortissimo. Può essere l'immagine, l'immagine anche proiettata al futuro di due che conservano e conserveranno per sempre un rapporto importante, due che pur avendo ancora un contratto per altri due anni non è detto che proseguano insieme. Poi saranno loro a ribadirsi certe volontà, magari a provarci ancora, però resta una sensazione di un rapporto che in questo momento, sempre guardando al futuro, è un rapporto che li vede su certi aspetti distanti (..)".