Conte alla Juventus: altro annuncio pesante in diretta tv

Antonio Conte alla Juventus è cosa sempre più vicina. Circolano voci molto chiare. E ora c'è anche un annuncio

Antonio Conte ha vinto col Napoli lo Scudetto. Ma sul futuro ora iniziano a scricchiolare anche le certezze dei media azzurri.

Noi di Juvenews.eu ve lo stiamo riportando da settimane. E in effetti, ora ci sentiamo più in compagnia: Antonio Conte è sempre più vicino al ritorno a Torino. Altro che chiacchiere, voci e indiscrezioni. Esiste assolutamente la possibilità di un ritorno, anche vista quella che sarebbe la volontà dello stesso tecnico. Che vuole tornare al suo passato. In questo senso, non ci sono troppi dubbi rispetto al fatto che lui stesso sarebbe voglioso di Juve. Che è nel suo cuore e secondo noi anche nel suo DNA. In questo senso, nelle ultime ore, stanno circolando anche delle parole molto nette rilasciate in diretta TV.

Juventus-Conte: un rapporto destinato a tornare vivo

Al TG1, infatti, il presidente del Napoli ha parlato chiaramente rispetto a quello che potrebbe succedere sul futuro del tecnico: “In un matrimonio nessuno vuole sapere se moglie o merito ti mettono le corna. Uno deve stare bene, se non sta bene e soffre l’ambiente deve cambiare aria. Chi vivrà, vedrà“. Un messaggio molto chiaro che secondo noi conferma quello che stiamo ripetendo da giorni. Le possibilità che Conte resti al Napoli sono praticamente nulle. Non perché ci sia un litigio con ADL. Ma perché il richiamo della Juventus, semplicemente, è troppo forte. Oggi, forse, ancor di più. E sempre parlando di Conte attenzione: se arriva lui, 7 giocatori diranno addio. In basso vi lasciamo il link per scoprire di chi si tratta,

CON CONTE 7 ADDII: ECCO CHI SONO <<<