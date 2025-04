Moggi: “Tudor? Ha la stoffa per rimanere in panchina”

Luciano Moggi, dirigente, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della possibile conferma di Tudor.

Luciano Moggi, dirigente, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Radio Bianconera: “Credo che Gonzalez e Koopmeiners possano rendere molto di più di quanto abbiano reso fino a oggi. Dobbiamo vedere come li gestirà Tudor che è sicuramente partito bene. Il croato sta mettendo i giocatori al proprio posto ristabilendo la normalità e garantendo un approccio alla gara aggressivo e non compassato, come invece accadeva prima. Sia chiaro, questa non è una squadra che può fare un gran gioco perché manca ancora qualità a centrocampo, ma si tratta di gruppo che può arrivare tranquillamente al quarto posto”.

Sulla conferma di Tudor

“Io non ho dubbi su di lui, credo che abbia la stoffa per rimanere alla Juventus, basti vedere la sua storia in panchina”. Intanto ecco le parole di Brambilla<<<