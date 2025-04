Rassegna stampa – Tra Tudor e Conte: il futuro della Juve in bilico

Dalle ultime novità sulla panchina della Juve fino al futuro di Kolo Muani: tutte lee notizie di giornata sui bianconeri e non solo

Oggi è sabato 19 aprile 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con a lotta a distanza tra Inter e Napoli: “Sorpresona scudetto“. A lato: “Carletto, torna a casa!”, Zapata, firma d’amore”, “Scamacca: Atalanta portami in Champions. Sarò più forte” e “Vasseur: State calmi. La Ferrari vi mostrerà che cosa vale”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Allarme Conte: Qui a Napoli tante cose non si possono fare”. A lato un’intervista esclusiva a Taveggia: “A Belgrado andò così”. In basso: “Ranieri gela Roma”, “Muani e la Juve ai titoli di coda“, “Commisso in pressing su Kean”, “Frasi shock contro una ragazza arbitro” e “McLaren e Max: la Ferrari a caccia”.

Tuttosport

“Tudor seduce, Conte avverte”, questo il titolo di Tuttosport che continua: “Igor sta conquistando i tifosi della Juve, ma…”. In alto: “Bilancio Toro bello da vendere”. In taglio basso: “Juve, 6 bellissima! Women: il 2-0 al Milan porta il sesto scudetto“, “Parma, calcio e sorrisi, Buffon la mia ispirazione”, “Il romanzo criminale della Nord” e “Effetto Sinner: luce sui campi fino in Zambia”. Nel frattempo arriva una notizia di calciomercato: Juve scatenata, vuole un colpo dal Barcellona <<<