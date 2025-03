Juve, Santarelli: “Thiago Motta è stato lasciato al suo destino”

Santarelli ha parlato dell'allenatore della Juve, Thiago Motta: per il giornalista, la fiducia del club al tecnico sarebbe ai minimi termini

Nel suo editoriale su TJ, Alessandro Santarelli ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco un estratto delle sue parole: “Motta sembra camminare su un filo molto sottile, la fiducia nei suoi confronti da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori è al minimo, tanto che nel corso della conferenza stampa, l’ex tecnico del Bologna si è giocato la carta della proprietà che “ in settimana, le sue parole, mi ha fatto sentire la propria vicinanza” Giusto cosi, perché anche la proprietà è responsabile esattamente quanto il direttore Giuntoli e i suoi collaboratori della scelta fatta lo scorso giugno e dunque scendere dal carro Motta adesso non è per niente corretto. Qualcuno, all’interno della società, sembra lontano anni luce ormai dall’allenatore, che pare sempre più lasciato al suo destino”.

Santarelli: “Ci si aspetta una reazione d’orgoglio”

Inoltre, sul match contro la Fiorentina, il giornalista ha aggiunto: "Scenario già visto, con la differenza però che non tutti hanno le spalle larghe per restare asettici dal mondo che lo circonda. E qui c'è ancora una stagione da finire con un obiettivo minimo da portare a casa prima di tirare le somme. Firenze sarà uno snodo cruciale. Ci aspettiamo una reazione quantomeno di orgoglio e dignità per dimostrare al popolo juventino che dentro la squadra esiste ancora un minimo di identità. Poi arriverà la sosta e uno sprint finale da vivere tutto di un fiato concentrati sul presente ma con un occhio molto vigile sul futuro. Perché oggi abbiamo perso tutti, ma tutti e non solo l'allenatore, sono sul banco degli imputati. Nessun processo ci mancherebbe, ma l'obbligo, si avete letto bene, l'obbligo, di non sbagliare più le scelte".