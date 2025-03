Juve, Santarelli: “Sarebbe un errore affidare il futuro a Tudor”

Santarelli ha parlato del possibile arrivo di Tudor alla Juve: per il giornalista, non dovrebbe essere lui la scelta per la prossima stagione

Nel suo editoriale su TJ, Alessandro Santarelli ha parlato del possibile arrivo alla guida tecnica della Juventus di Igor Tudor. Ecco un estratto delle sue parole: “Tudor sarà quasi certamente il futuro almeno da qui sino a giugno. Juventino nell’animo e con il dna giusto ma sarebbe un errore affidare anche il prossimo anno ad un tecnico dal curriculum tutto da costruire. Ma la riflessione va fatta anche su chi ha vinto il cosi detto braccio di ferro tra Tudor e Mancini. Due anime della società con idee e prospettive totalmente diverse. Giuntoli ha sbagliato l’opzione Motta, e chissà che anche la sua posizione diventi in bilico a favore dell’altra corrente che a quanto pare ha spinto più sulla vela di Tudor, pur, burocraticamente parlando, senza i titoli per farlo ” L’è tutto da rifare “ avrebbe detto il grande Gino Bartali, e la preoccupazione dei tifosi cresce cosi come la rabbia e la delusione per quanto accade”.

Santarelli: “Siamo di fronte a un incubo”

Inoltre, il giornalista ha anche aggiunto: “(…) Ci spiegate il senso dei “colloqui individuali” a metà marzo? Ci spiegate per quale motivo si è dovuti arrivare alle ultime due umiliazioni con Atalanta e Fiorentina per far suonare l’allarme? Forse perché non si voleva ammettere il fallimento su tutti i fronti? Ma non si era partiti con il meraviglioso concetto, mai messo in pratica, del Noi davanti all’Io? . No, qui non siamo alla Juventus, qui siamo di fronte ad un incubo dal quale desideriamo svegliarci il prima possibile (…)”. Leggi anche le parole di Ivan Zazzaroni sul possibile cambio al timone della Juventus <<<