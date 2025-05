Juve, Santarelli: “Comunque andrà sarà una stagione fallimentare”

Alessandro Santarelli ha parlato della stagione della Juventus: per il giornalista, essa sarebbe fallimentare indipendentemente dal 4° posto

Nel suo editoriale su TJ, Alessandro Santarelli ha parlato della stagione della Juventus in attesa dell’ultimo match di campionato contro il Venezia. Ecco un estratto delle sue parole: “Un ultimo sforzo per raggiungere il quarto posto e poi per fortuna questa stagione passerà agli annali. Gli altri festeggiano, noi ci aggrappiamo all’ultima sfida con il Venezia per portare a casa i soldi e il prestigio di partecipare alla competizione europea più importante. Ma non ci sarà nulla da celebrare, e per quanto mi riguarda l’aggettivo che accompagnerà in archivio questo campionato sarà fallimento. Nessuna responsabilità da parte di Tudor, che anzi ha salvato una barca finita contro uno scoglio e se non fosse stato per l’intervento diretto della proprietà, lo scoglio sarebbe diventato un iceberg”.

Santarelli: “Tudor consapevole che non sarà più l’allenatore della Juventus”

Il giornalista ha proseguito: "Ora si tratta di accompagnare il "vaporetto" in porto e ripartire. Attenzione, niente di scontato a Venezia, servirà la migliore Juventus stimolata e caricata da Tudor. Lo stesso Igor che giustamente dice di pensare solo e solamente alla gara di oggi, ma che ha la consapevolezza che a meno di colpi di scena non sarà lui l'allenatore del prossimo anno. Il croato ha fatto bene, ha ottenuto il massimo ma ha la lucidità di capire di essere arrivato per un obiettivo ben preciso, terminare la stagione senza affondare come sarebbe accaduto con Motta".