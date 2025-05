Gentile: “Juve, non entrare in Champions colpo durissimo”

Riccardo Gentile, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della qualificazione in Champions League.

Riccardo Gentile, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Sky: “Da punto di vista delle casse del club e degli investimenti, non entrare in Champions, sarebbe non dico come una retrocessione ma un colpo durissimo per la Juventus. Chiellini? E’ una leggenda e un ragazzo di valore: Giorgio merita di stare al centro della Juventus. Boniperti, quando le cose non andavano, prendeva da parte i giocatori e spiegava che cos’è la Juventus. Chiellini può fare lo stesso, ha il dna bianconero. E poi è stato un grande difensore, uno degli ultimi… Vedere gente che marca è sempre più raro, ormai si guarda soltanto se un centrale sa impostare da dietro”.

Su Tonali

"Sarebbe un bel rinforzo, italiano. E sono convinto che alla Juventus diventerebbe ancora più forte. Ma di acquisti di spessore ne serviranno almeno uno per reparto per tornare a lottare fin da subito per lo scudetto. Una nuova rivoluzione non sarebbe da Juve, però bisognerà alzare il livello della squadra".