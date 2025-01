Juve, Santa Maria firma con i bianconeri: il comunicato

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'acquisto per le giovanili.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell’acquisto di Mateo Santa Maria, che si unirà a breve all’U16. Ecco il comunicato: “Mateo Santa Maria è un nuovo giocatore della Juventus: il giovanissimo calciatore in arrivo dal Levante ha firmato un contratto fino al 2027 con la società bianconera ed è pronto a unirsi all’Under 16. Giocatore classe 2009, l’attaccante nato in Spagna da padre argentino e mamma brasiliana è cresciuto nel Settore Giovanile della squadra valenciana – pronto a dare una mano sia nel presente che in prospettiva alla Juventus. Benvenuto in bianconero!”.

Sulle giovanili

“Sono state 2 le gare ufficiali andate in scena nel fine settimana del 25-26 gennaio 2025, per la precisione esclusivamente nella giornata di domenica 26. Gare che hanno visto coinvolte l’Under 19 femminile e l’Under 17 maschile. Di seguito il recap, squadra per squadra! UNDER 19 FEMMINILE Prosegue a vele spiegate il cammino in campionato della Primavera femminile di Mister Bruzzano, capolista del Primavera 1. Nel pomeriggio di oggi – domenica 26 gennaio 2025 – arriva un altro successo per le bianconere, vittoriose 3-1 sulle pari età dell’Hellas Verona presso l’Allianz Training Center di Vinovo. In gol, per la Juventus, Bianchi – autrice di una doppietta – ed Enriconi. UNDER 17 MASCHILE Vittoria roboante dell’Under 17 di Mister Cioffi che, presso l’Allianz Training Center di Vinovo, vince 7-1 contro i pari età della Carrarese centrando il secondo successo consecutivo con questo parziale, dopo quello rifilato al Cesena nel fine settimana dell’11-12 gennaio 2025. Per i bianconeri in rete Amadio, Sibona, Cancila, Durmisi (Arman) e Bracco, questi ultimi due autori di una doppietta ciascuno. Per la Carrarese, l’unico gol – quello del momentaneo 3-1 – lo ha siglato Liberali. Con questi ulteriori tre punti i bianconeri continuano a mantenere la vetta della classica nel campionato di categoria. Di seguito il tabellino del match”. Intanto ecco le ultime notizie sul calciomercato<<<