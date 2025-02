Juve, Salvione: “L’operazione Kolo Muani è una pezza clamorosa!”

Salvione ha parlato del colpo invernale della Juventus, Kolo Muani: per il giornalista, il club bianconero avrebbe fatto un affare clamoroso

Intervistato a 1 Football Club, Pasquale Salvione, firma del Corriere dello Sport, ha parlato dell’attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani. Ecco le sue parole: “La Juve, a gennaio, ha messo una pezza clamorosa con l’operazione Kolo Muani. Non c’è bisogno di aggiungere altro. Ieri è stata un’altra dimostrazione di grande forza e determinazione. È un calciatore sicuramente che può fare la differenza in una squadra che aveva il problema del gol. Chiaramente, adesso Thiago Motta può fare altri calcoli, perché se hai un giocatore così che, dal nulla, come ieri sera, alla prima palla toccata, al primo contro uno, ti fa un gol del genere, è chiaro che hai un vantaggio enorme. Concretizzi tutto quello che fai”.

Salvione: “Kolo Muani ha fatto subito vedere di che pasta è fatto”

Il giornalista ha proseguito: “La Juve, finora, ha sempre avuto il pallino del gioco in mano, nel senso che ha spesso controllato le partite pur essendo stata anche bassa senza entusiasmare. Però, poi, aveva il problema di concretizzare. Stavolta, mi sembra che sia arrivato un giocatore che, da questo punto di vista, sta facendo subito capire di che pasta è fatto. Quando segni 5 gol in tre partite, vuol dire che la porta la vedi”. Leggi anche il dato da record di Kolo Muani con la Juventus in Serie A <<<