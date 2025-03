Juve, Salvione: “A Thiago Motta servirebbe più concretezza”

Pasquale Salvione ha parlato dell'allenatore della Juve, Thiago Motta: per il giornalista, alcune sue scelte lascerebbero delle perplessità

Intervistato a 1 Football Club, Pasquale Salvione ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Premetto che Thiago Motta è un bravo allenatore, ma a volte c’è bisogno di più concretezza. Se non vado errato, in 42 partite la Juventus ha cambiato formazione 38 o 39 volte rispetto alla gara precedente, con giocatori adattati in ruoli diversi. Se oggi chiediamo qual è l’undici titolare ideale della Juve, facciamo fatica a identificarlo. Credo sia mancata un po’ di praticità. Tutto è stato ben progettato e disegnato, ma nel momento di concretizzare, la Juve è mancata clamorosamente o comunque non è stata costante nei risultati. In un club così ambizioso, dove il motto è ‘vincere è l’unica cosa che conta’, è chiaro che la mancanza di concretezza pesi molto. A volte, il calcio è più semplice di quello che si racconta, come diceva anche Allegri“.

Salvione: “Futuro Motta? Champions fattore decisivo”

Inoltre, sul futuro del tecnico alla Juve, il giornalista ha detto: "Non credo che la Juventus sia ripartita quest'anno con un progetto ben definito. Il fattore decisivo sarà la qualificazione in Champions League. Se la Juve dovesse rimanere fuori, allora la riflessione potrebbe essere davvero profonda. Mancano ancora dieci partite alla fine del campionato, e così come la lotta scudetto è apertissima, lo è anche quella per un posto in Champions. Credo che, in questo momento, ogni valutazione sia sospesa in attesa dell'esito finale della stagione".