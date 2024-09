Juve, salta il trasferimento in Arabia per l’ex obiettivo Galeno

Wanderson Galeno, obbiettivo estivo della Juventus, rimarrà a giocare in Portogallo: è infatti saltato il trasferimento in Arabia Saudita

Accostato in estate alla Juventus, Wenderson Galeno è stato vicinissimo al trasferimento all’Al-Ittihad. Il colpo di mercato è però saltato, innervosendo il Porto detentore del cartellino. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club lusitano ha pubblicato un comunicato sulla vicenda.

La nota del Porto

“In merito al mancato trasferimento dell’atleta Wenderson Galeno all’Al-Ittihad, l’FC Porto informa che invierà una comunicazione al presidente del suddetto club e al presidente della Lega dell’Arabia Saudita, rilevando il suo profondo disappunto per il modo in cui si è svolto il processo è stata condotta e interrotta dopo che è stato raggiunto un accordo completo tra i club e l’atleta. L’FC Porto è lieto di avere il giocatore Galeno nel suo staff. Rafforza la sua fiducia nelle capacità e nella motivazione del professionista per continuare le magnifiche prestazioni mostrate all’FC Porto”.