Juve, Sacchi: “Thiago Motta è uno stratega e ha un’idea ben precisa in mente”

Intervenuto alla Milano Football Week l’ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi ha parlato del nuovo tecnico della Juve Thiago Motta: “Lui fa parte degli strateghi, cercherà di avere giocatori adatti al suo gioco. Lo stratega è chi ha un’idea e sa come arrivarci: io volevo giocare un calcio di movimento, di aggressività, fatto senza paura. Ma è facile in questo Paese non avere paura? È difficile“. Il compito che spetta a Motta è quindi particolarmente complicato, soprattutto perchè si trova alla Juve. In bianconero non ci sarà margine di errore: servirà tornare a vincere subito. Riuscirà a ripetersi dopo quanto fatto a Bologna?