Juve, Sabatini svela un retroscena su Rabiot: “Alla Roma era mio…”

Walter Sabatini , ex dirigente della Roma , ha detto la sua a Cronache di Spogliatoio. Ecco le sue parole su Rabiot , calciatore della Juve : "L'esperienza più amara che ho avuto è stata con la madre di Rabiot. E' un giocatore che ho perso, ce l'avevo a parametro zero.

Avevo fatto un accordo per portarlo alla Roma, ma, siccome il PSG un anno prima mi aveva dato 30 milioni per Marquinos, io non ho ritenuto una cosa decente portar via il giocatore a parametro zero.