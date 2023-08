Juve, Sabatini: “Chiesa e Magnanelli strumentalizzati per colpire Allegri”

Attacco ad Allegri

Per il giornalista, la ricorrenza con il quale è stato dato risalto alle parole di Chiesa e all'ingresso nello staff di Magnanelli sarebbe però pretestuoso. Ovvero, un occasione più sottile e velata di colpire l'allenatore della Juventus. Sabatini esordisce così: "A Udine, bisognava davvero impegnarsi per criticare l’allenatore. Tra l’altro diventato secondo solo a Trapattoni nelle vittorie bianconere: “appena” 250 (delle quali il 99% giocate male, secondo la narrazione corrente). In teoria sembrava giusto almeno un applauso. In pratica, basta utilizzare (strumentalizzare) una frase di Chiesa sul gioco moderno e sull’inserimento in staff di Magnanelli per scatenare la solita guerra di posizione, in cui si attacca Allegri innanzitutto per difendere se stessi. Cioè supportare quel che si è detto/scritto in passato. E' l’anticalcio, ha i giocatori ma non il gioco, fa catenaccio, non si è aggiornato, e poi lo spogliatoio contro più varie (corto muso) ed eventuali (rischio esonero)".