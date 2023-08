Cassano elogia la Juve: “Grandissimo primo tempo, ma Allegri…”

Per questo penso non so quanto si possa dire credibile quella partita. Se la vedo giocare allo stesso modo sempre così, in maniera continuativa, qualunque sa il risultato, che vinca o perda non m'importa, allora dico che la strada è quella giusta. Oltretutto la Juve è favorita per lo scudetto perché in pratica ha conservato la stessa squadra, giocherà una volta a settimana perché non ha le coppe e può anche reggere quello sforzo lì. Ma conosco Allegri e so come la pensa".