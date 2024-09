Juve, Sabatini: “Nessuno ne parla: se l’avesse fatto Allegri…”

Intervistato da Radio Sportiva Sandro Sabatini ha parlato della prestazione della Juve di Thiago Motta contro la Roma

Il match della Juve contro la Roma non è stato dei migliori, con i bianconeri che non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0. Il problema principale è stato in attacco dove i bianconeri non hanno quasi mai impensierito Svilar e compagni: in vista del ritorno in campo servirà una svolta.

Juve, le parole di Sabatini

Intervistato da Radio Sportiva Sandro Sabatini ha detto: “Erano vent’anni che la Juventus in casa non finiva la partita con un solo tiro in porta, è una statistica di cui non sento parlare. Ma l’anno scorso si sarebbe detto che Allegri era un disastro. Poi la sostituzione di Vlahovic con Nico Gonzalez sul finale. Fosse successo un anno fa, sarebbe venuto giù lo Stadium dai fischi“.