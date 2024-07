Juve, Rugani futuro incerto: il giocatore spera nella permanenza

Il futuro di Daniele Rugani alla Juventus risulterebbe molto incerto: nonostante il recente rinnovo, la sua permanenza non sarebbe scontata

Nonostante il suo rinnovo fresco e un ingaggio decurtato, il futuro di Daniele Rugani alla Juventus non sarebbe da considerare come assodato. Il difensore dei bianconero, garanzia di affidabilità anche nella scorsa stagione quando chiamato in causa, dovrà necessariamente essere valutato dal nuovo allenatore, Thiago Motta, che potrebbe richiedere di sacrificarlo per altri obiettivi.

Dubbio Rugani: decisiva la valutazione di Thiago Motta

Lato giocatore, non ci sarebbero molti dubbi sulla volontà di proseguire la sua storia con la Juventus. Per voce dell’agente, ancora prima del rinnovo il giocatore avrebbe dimostrato tutto il suo attaccamento e pazientato in attesa della chiamata della società. Nei piani del club, Rugani non sarebbe una priorità, ma neppure un giocatore certamente di cui privarsi. Delle novità sul tal fronte sono attese in seguito alle prime settimane di ritiro della squadra.