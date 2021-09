La Juve pensa a Rudiger per rafforzare la difesa

Rudiger obiettivo di mercato dei bianconeri

redazionejuvenews

La Juventusvuole Antonio Rudiger. Secondo quanto riportato da molte testate inglesi, tra cui il Mirror, il club bianconero avrebbe messo nel mirino il giocatore tedesco per rafforzare la difesa. Senza cessioni, i bianconeri non potrebbero acquistarlo il prossimo gennaio e quindi avrebbero deciso di puntare a trovare l'accordo con il difensore per giugno, quando gli scadrà il suo contratto. Rudiger sarebbe un grande rinforzo per la squadra di Massimiliano Allegri per vari motivi. Il primo, sicuramente da non sottovalutare, è che il giocatore è abituato al campionato di Serie A, visto il suo passato con la Roma (altra pretendente a riprenderlo).

Il secondo è che può giocare sia difensore centrale che terzino. Il prossimo anno Giorgio Chiellini dovrà scontare l'ultimo anno di contratto e avrà un anno in più, stessa cosa per Leonardo Bonucci. Il tedesco potrebbe fare coppia con de Ligt e comporre una grande coppia di difensori centrali. Poi, come detto, all'occorrenza può giocare anche terzino ed essere un'alternativa rispetto alle soluzioni bianconere che sono terzini naturali. Da quanto visto quest'anno la difesa della Juventus ha sicuramente bisogno di rinforzi perché i gol subiti finora sono veramente molti.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se la Juventus deciderà veramente di affondare il colpo Rudiger come primo acquisto per la prossima stagione. Almeno fino a gennaio, dunque, la Vecchia Signora si dovrà "arrangiare" con gli elementi che ora ha. In difesa, infatti, il club bianconero manca ancora di qualche giocatore di qualità. Il pensiero va sicuramente a Rugani ma anche a De Sciglio che da quando sono alla Juventus non sono mai stati così avanti nelle gerarchie e sicuramente non sono giocatori top. Proprio per questo motivo, l'eventuale acquisto di Rudiger aiuterebbe la Juve a rafforzare il reparto e ad avere più potenziali titolari in panchina (oggi fondamentale). Ma attenzione anche ad un'altra clamorosa indiscrezione di mercato, l'annuncio in queste ore: "Allegri ha scelto un nome, può arrivare a gennaio!" <<<