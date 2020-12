Notizie Juve – Per la difesa proposto Antonio Rudiger

TORINO – Spuntano nuove indiscrezioni sul mercato della Juventus, che a gennaio potrebbe entrare nel vivo. Tra poco, infatti, avrà inizio la sessione invernale e i bianconeri sarebbero pronti a mettere a segno nuovi colpi. Molti sono i nomi che stanno circolando dalle parti della Continassa e la società sta valutando le varie opzioni. Tra queste, però, alcune sono state scartate da Fabio Paratici e dal resto della dirigenza.

Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, Antonio Rudiger sarebbe stato offerto alla Juve. Il difensore tedesco, classe 1993, ha già giocato in Italia dal 2015 al 2017 con la maglia della Roma. Adesso è in Inghilterra, dove da quattro stagioni veste la maglia del Chelsea; tuttavia, non sta trovando molto spazio con i Blues e, per questo, alcuni intermediari lo avrebbero offerto alla Vecchia Signora. I bianconeri, però, avrebbero rifiutato questa operazione, data la grande disponibilità di difensori nella rosa. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<