Calciomercato Juventus / Allegri fa tremare i muri: ipotesi pesantissima!

Nel calcio, tutto può davvero cambiare da un momento all'altro. Basta una partita, un gol, un dettaglio o un episodio per determinare il destino di questo o quel giocatore o allenatore. Discorso che si amplia ancor di più quando si parla di calciomercato, un tema fluido e delicato, in cui strategie e piani possono mutare improvvisamente .

In casa Juventus, come spesso vi abbiamo raccontato, il progetto generale è abbastanza chiaro a tutti. Si pensa a costruire e pianificare, con l'obiettivo di creare un nuovo ciclo duraturo e vincente. Tradotto in termini di mercato: la Juve punterà soprattutto su giocatori giovani e dal grande talento. Un percorso iniziato tempo fa e che è andato avanti fino all'ultima sessione estiva di calciomercato.