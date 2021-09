La Juventus Women batte l’Empoli Ladies: decide la rete di Girelli

La Juventus femminile trova la suq quarta vittoria consecutiva

redazionejuvenews

Se nella prima squadra le cose non sembrano essere idilliache per come è iniziata questa stagione, possiamo dire totalmente il contrario per quel che riguarda la Juventus Women, ancora imbattuta e soprattutto a punteggio pieno con 4 vittorie in altrettante gare disputate. L'ultima è arrivata poco fa, dopo aver battuto l'Empoli per 1-0 grazie alla rete di Girelli, con la quale lascia le toscane a quota 1 punto in classifica. Ma andiamo a vedere come si è svolto il match.

PRIMO TEMPO - Inizia bene l'Empoli che dopo appena 3 minuti di gioco va vicino alla rete del vantaggio grazie ad un pallonetto della centroavanti Bragonzi ma Magnin è attenta e devia in calcio d'angolo la sfera sventando cosi la minaccia. Non tarda ad arrivare però la reazione delle ragazze allenate dalla Montemurro che, ci provano con una punizione calciata da Boattin che si spegne però a lato di poco. Da qui in avanti non si registreranno grandi occasioni da gol per nessuna delle due compagni, eccezion fatta per un paio di spunti di Barbara Bonansea che però, non hanno trovato l'esito sperato. La prima frazione di gara termina dunque con il punteggio di 0-0.

SECONDO TEMPO - Juve che parte piu aggressiva rispetto a come aveva concluso il primo tempo. Passano infatti appena 4 minuti di gioco e Girelli sfiora il vantaggio con una conclusione che si va ad infrangere sfortunatamente sul palo della porta difesa da Cappelletti. Spetterà la stessa sorte qualche minuto piu tardi al capitano dell'Empoli Prugna che, dalla distanza lascia partire un bolide che va ad impattarsi contro la traversa. Ma proprio quando la partita sembrava incanalarsi verso un risultato a porte inviolate, ecco che arriva la svolta per le ragazze bianconere, quando Girelli al 70' trova la zampata vincente con la quale trafigge Cappelletti e porta in vantaggio la sua squadra. Ci proverà l'Empoli nei dieci minuti finali, ma non basteranno per le toscane che devono cosi arrendersi alla Juventus Women, vittoriosa per 1-0.