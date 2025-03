Juve, Rubinho: “Esonero Motta? Era giusto dare una scossa”

Rubinho è ritornato sull'esonero alla Juve dell'allenatore Thiago Motta: per l'ex bianconero sarebbe stato giusto provare a dare una scossa

Intervistato per TJ, Rubinho ha parlato del momento della Juventus in vista della sfida di Serie A al Genoa. Ecco le sue parole: “Secondo me era giusto dare una scossa in questo momento. Bisognava porre un rimedio, la Juventus è un club troppo grande per soffrire così. Non si poteva andare avanti in questo modo. sono momenti che nel calcio possono sempre succedere. Ora testa bassa e pedalare, non c’è altro da fare. Se lavoreranno bene, si può arrivare in Champions. Rimpianto Motta nel futuro? Impossibile rispondere oggi, anche in virtù di quanto appena successo. Solo il tempo potrà rispondere a questa domanda. Ora ci sono tante voci, che di certo non fanno bene per l’ambiente. Preferisco non dire nulla”.

Rubinho: “Miretti può meritare una nuova chance alla Juve”

Il doppio ex ha proseguito: “Genoa? La mia curiosità sarà più sull’interpretazione che per il modulo di gioco, anche perché queste sono le partite in cui si deve giocare con il cuore. Spero possa succedere. Il Genoa farà il suo solito gioco, me li aspetto guardinghi e aggressivi. Affrontare la Juve a viso aperto a Torino è sempre pericoloso. Darei un’altra possibilità a Miretti nella Juve. Perin? Giocare è sempre bello!! Ma lui è ormai un portiere talmente esperto che può giocare ovunque”. Leggi anche le parole di Tardelli sul direttore sportivo della Juve, Cristiano Giuntoli <<<