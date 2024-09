Juve, Rouhi: “Thiago Motta parla poco ma si aspetta molto”

Jonas Rouhi ha parlato della sua esperienza in questi anni alla Juventus: il giovane difensore ha anche parlato del rapporto con Thiago Motta

Intervistato per Footbollskanalen, Jonas Rouhi ha parlato della sua esperienza alla Juventus. Ecco le sue parole: “L’ho preso con calma. Ho avuto molta pazienza. Ho capito che non era facile e l’ho accettato. Nell’autunno del 2023 non mi è stato permesso di giocare. Non ero titolare e in alcune partite ero in tribuna. È stato molto duro. Ma alla fine di dicembre il terzino sinistro si è infortunato e ne ho avuto la possibilità. Poi ho fatto molto bene. Ho segnato gol e poi ho dovuto iniziare ogni partita. Sono passato da zero a cento in un istante. Allora non ne avevo una grande conoscenza. Era qualcosa di cui ho lasciato che si occupasse il mio agente. Mi sono concentrato al cento per cento sulla Next Gen“.

Rouhi: “Thiago Motta vuole dei combattenti che giochino di squadra”

Sull’allenatore dei bianconeri, Thiago Motta, Rouhi ha detto: “In estate non mi ha detto molto. Arrivare in A è una cosa che già ha detto molto di per sé, credo. Ma so che si aspetta molto. È incredibilmente bravo. La sua filosofia come allenatore di calcio è molto chiara. Vuole giocatori che combattano, combattano e giochino per la sua squadra. Penso di adattarmi bene. L’esordio è stato incredibilmente bello che Thiago Motta mi abbia dato questa possibilità. Fare il mio debutto in Serie A è stato il mio obiettivo da quando sono arrivato. Spero di poter giocare più partite alla Juventus. Cosa mi ha detto all’esordio? Era un normale discorso di calcio. Istruzioni. Non è che parlava del mio debutto, ha detto che sarei sceso in campo e avrei fatto bene. Mi ha trattato come un qualsiasi altro giocatore. Pensavo che quello che ha fatto fosse perfetto. Devo dimostrare che sono in sintonia con la sua filosofia calcistica (di Motta ndr) e con le esigenze degli altri giocatori, e lui pensa che io mi adatti molto bene. Era l’allenatore giusto per me, quindi forse c’è stata un po’ di fortuna”.