UFFICIALE – La Juventus rinnova e prolunga con Rouhi

La Juve ha ufficializzato l'accordo con Jonas Rouhi per il rinnovo di contratto: il calciatore si unirà inoltre alla prima squadra bianconera

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha comunicato l’accordo siglato con Jonas Rouhi per il prolungamento del suo contratto in bianconero. Inoltre, il giocatore tra le fila della Next Gen si unirà definitivamente alla prima squadra allenata da mister Thiago Motta.

La nota del club

“Un altro giocatore proveniente dalla Next Gen rinnova il suo contratto e approda alla Rosa della Prima Squadra. Dopo Nicolò Savona, oggi, 9 agosto, è il momento della firma per Jonas Rouhi, terzino sinistro che ha avuto modo di mettersi in luce nello scorso campionato di Serie C, andando in rete in due occasioni. Nato in Svezia nel 2004, Jonas arriva alla Juve nel 2020, gioca in Under 16 e poi soprattutto in Primavera, e nell’ultima stagione, come si diceva, si rende protagonista dell’avventura della Next Gen. E ora, la firma del contratto con scadenza 30 giugno 2028 e l’approdo alla Prima Squadra. Avanti così, Jonas!”.