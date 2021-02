Juve-Roma, Turone: “Annullarmi il gol fu ingiusto. E sulla sudditanza psicologica…”

TORINO- Archiviato ormai il successo arrivato sull’Inter a “San Siro” nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, giunto grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo, la Juventus è pronta a rituffarsi nel campionato. La squadra di Andrea Pirlo, in Serie A, arriva dai due successi consecutivi contro il Bologna e la Sampdoria, entrambi ottenuti con il risultato di 2-0, e dovrà ora vedersela contro la Roma, terza in classifica con un punto sopra Ronaldo e compagni. Una partita difficile contro una squadra in grande forma, ma i tre punti sono un obbligo per rimanere nella scia del Milan capolista, al momento a +10 sui campioni d’Italia in carica (46 punti a 36).

I bianconeri sono al lavoro alla Continassa per preparare una sfida che, da sempre, è molto sentita dalle due parti, specialmente dopo il famoso episodio del gol annullato a Maurizio Turone. Una rete che negli anni ha scatenato innumerevoli polemiche per un fuorigioco che, a detta di molti, non c’era. Intervistato dai microfoni del quotidiano capitolino Leggo, l’ex centrale dei giallorossi e del Milan è tornato nuovamente a parlare dell’episodio:

"Mi scoccia essere ricordato soltanto per il gol che mi annullarono contro la Juve. Ho fatto anche diverse altre cose in carriera, quella rete è diventata una maledizione per me. Quel gol è rimasto sempre nei miei pensieri, è stata una vera e propria ingiustizia annullarlo. Se ci fosse stato il VAR ai tempi? Me lo avrebbero convalidato sicuramente. Anzi forse no, perchè vedo che lo usano e non lo usano, certe volte si avvicinano a vedere e certe volte invece non lo fanno. Probabilmente non sarebbero andati ai tempi. La sudditanza psicologica c'era eccome. Quando incontravi uno come l'Avvocato Agnelli nel sottopassaggio…".