I migliori 5 gol di Juventus-Roma

TORINO – Il sito web ufficiale della Juventus, occasione della prossima partita di campionato il prossimo sabato alle 18, ha pubblicato un articolo sui migliori cinque gol di Juventus-Roma dalla fondazione del club bianconero fino ad oggi. Di seguito li riportiamo tutti.

2018-19 MARIO MANDZUKIC

“2018-19: Juventus-Roma ha in Mandzukic il grande protagonista. Già alla prima azione, un suo colpo di testa trova l’opposizione di Manolas sulla linea. L’appuntamento con la rete che sblocca e insieme decide la sfida è solo rimandato: al minuto 35 De Sciglio mette in area un pallone che l’attaccante croato schiaccia in rete, travolgendo tutto e tutti.

2017-18 MEHDI BENATIA

Ci sono gol che hanno un sapore speciale perché l’autore è un ex. E a giudicare dalla felicità nell’esultanza, Mehdi Benatia sente particolarmente la temperatura emotiva dello Juventus-Roma che si gioca il 23 dicembre 2017. Anche nel suo caso, come in quello di Mandzukic, la rete vale 3 punti ed è ancor più significativa perché supera un portiere di grande valore come il brasiliano Alisson.

2015-16 PAULO DYBALA

Un altro 1-0, stavolta però ottenuto nella ripresa. Nella sua stagione d’esordio in bianconero, Paulo Dybala colpisce i giallorossi sia all’andata che al ritorno. La rete allo Stadium vale molto anche in termini estetici. Nasce da un assist in profondità di Pogba e si concretizza con un diagonale di sinistro sul quale ci può fare poco il suo futuro compagno di squadra, Wojciech Szczesny.

1990-91 SALVATORE SCHILLACI

Sono trascorsi pochi mesi dalla fine di Italia ’90. E al Delle Alpi i due grandi eroi azzurri del Mondiale vivono un pomeriggio di assoluto protagonismo. Se Roberto Baggio si limita a chiudere Juventus-Roma con la rete del 5-0, Totò Schillaci trasforma in gol ogni pallone che tocca, arrivando a metterne ben 3 nella porta difesa da Zinetti.

1963-64 NENE’

Ha 21 anni, tutti gli occhi addosso e un talento discontinuo. Il brasiliano Nené gioca solo una stagione in bianconero ed è proprio in Juventus-Roma che mette in evidenza le qualità che poi svilupperà meglio altrove. I bianconeri vincono 3-1 e lui realizza la sua prima doppietta in Serie A. La rete che chiude la gara viene definita da Hurrà Juventus come «un diabolico tiro».