Juve-Roma: tre indisponibili per Pirlo

TORINO – La Juventus ha iniziato al meglio il mese di febbraio con la vittoria nella partita di andata di Coppa Italia contro l’Inter a San Siro. I bianconeri, che a gennaio avevano perso solamente contro i nerazzurri proprio a San Siro, hanno messo una piccola ipoteca sul passaggio in finale, vincendo per 2-1 con gli uomini di Antonio Conte. La partita di ritorno è in programma martedì sera, con la Juventus che prima affronterà la Roma, ospite domani alle 18 all’Allianz Stadium, in una sfida che in caso di vittoria vedrebbe i bianconeri superare la squadra di Fonseca.

Un match molto importante quello di domani, che la Juventus vorrà approcciare come gli ultimi per continuare la sua striscia di vittorie. Vincere contro la Roma farebbe guadagnare ai bianconeri una posizione in classifica proprio ai danni dei giallorossi, e consentirebbe a Madama di continuare la sua striscia di vittorie e di mettere le basi per un febbraio che sia come il mese scorso. I bianconeri dopo il ritorno con l’Inter giocheranno contro il Napoli e poi tornerà la musica della Champions League, con la partita contro il Porto valida per gli ottavi di finale.

La concentrazione è però tutta a domani, con Andrea Pirlo che ha a disposizione tutta la rosa tranne i due ancora acciaccati Paulo Dybala e Aaron Ramsey: Dybala sta ancora recuperando dalla lesione ai legamenti del ginocchio sinistro patita quasi un mese fa, ma il suo rientro dovrebbe essere prossimo, mentre Ramsey è alle prese con un riacutizzarsi di vecchie noie muscolari che non gli avevano permesso di giocare contro l’Inter. Oltre a loro assente anche Rodrigo Bentancur, inutilizzabile per squalifica e pronto per il ritorno contro l’Inter di martedì.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<