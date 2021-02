Ronaldo, gli auguri della sorella: “Auguri, ricorda che a tutto pensa papà da lassù”

TORINO – Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo compie oggi 36 anni, e tra i tanti messaggi di auguri che continuano ad arrivare al portoghese, c’è stato anche quello della sorella Katia Aveiro, che attraverso il suo profilo Instagram ha voluto augurare al fratello buon compleanno con un messaggio molto commuovente.

“Ho trovato questo testo salvato in un vecchio diario un mese prima che papà salisse al piano superiore… “Oggi sono triste, papà è in ospedale, sono confusa e nella mia testa rimangono tante domande senza risposta, sto bene, caso che papà starà bene, so che non deluderà noi e Ronaldo, tutti sono felici, Cristiano giocherà in Europa, ha promesso di dimostrare tutto le cose che dice tante volte, che sarà ancora il miglior giocatore del mondo, continuerà così sarà il miglior marcatore del campionato inglese […] oggi mi sono fermata al santuario di Fatima, ho acceso una candela per mio padre, mio fratello Ronaldo […] ne abbiamo bisogno, papà, so quanto Ronaldo sia orgoglioso di te, quindi non deludermi, le persone non si arrenderanno […] ora che abbiamo così tanto Dio vuole portarti via da noi. È stata una giornata difficile, dolce e amara … Ho il cuore stretto, non so perché, ma ce l’ho. Mi è venuta voglia di scrivere, mi ha fatto venire voglia di parlare di ciò di cui sei così orgoglioso, papà […] papà la gente si fida di te abbiamo bisogno di te, se succede qualcosa prometti che ci dimostrerai che stai bene che non ci hai abbandonato con la tua assenza. Non siamo disposti a salutarci.” Dopo 17 giorni papà morì. Tre anni dopo eri il miglior giocatore del mondo, quell’anno hai vinto tutto ciò che un giocatore aveva da vincere e la “promessa” continuava, risultati dopo risultati. Oggi hai 36 anni e la storia continua come sempre, con papà lì e noi qui. Buongiorno fratello. Che Dio ti dia tanta salute perché al resto ci pensa il ragazzo lassù.”