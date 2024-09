Juve-Roma, Calvarese: “Giusto non intervenire sul braccio di Bremer”

Intervenuto sulle pagine di Tuttosport l’ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Guida in Juve-Roma: “Il campano parte ammonendo giustamente Fagioli, anche se sono trascorsi solo 90”. Il centrocampista aveva dato un brutto pestone a Pellegrini, la cui caviglia si piega in modo innaturale. Pochi minuti dopo però l’arbitro commette un errore, risparmiando

Intervenuto sulle pagine di Tuttosport l’ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Guida in Juve-Roma: “Il campano parte ammonendo giustamente Fagioli, anche se sono trascorsi solo 90”. Il centrocampista aveva dato un brutto pestone a Pellegrini, la cui caviglia si piega in modo innaturale. Pochi minuti dopo però l’arbitro commette un errore, risparmiando l’ammonizione a Cristante, che prova a fermare Vlahovic in tutti i modi. Chiuderà con due gialli per parte”.

Juve-Roma, la moviola di Calvarese

“Dal punto di vista tecnico, solo qualche imperfezione, come il mancato fischio per un intervento falloso di Zalewski su Conceicao nel finale, poco fuori dall’area di rigore romanista. Il computo finale sarà di ventitré falli fischiati, di cui undici commessi dalla Juventus e dodici dalla Roma. Giusto non intervenire sul tocco di braccio di Bremer nell’area opposta. Il brasiliano calcia il pallone, che finisce su Soulè che si trova a scarsa distanza. Poi il pallone carambola sul braccio del brasiliano, che è sì molto largo, ma si trova in posizione naturale ed è in dinamica col movimento precedente del corpo”, ha concluso.