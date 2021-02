Juve-Roma 2-0: le esultanze di Ronaldo e compagni sui social

TORINO- Continua la marcia della Juventus. La squadra di Andrea Pirlo, contro la Roma, ha centrato il suo terzo successo consecutivo in campionato (sesto in tutte le competizioni), scavalcando così in classifica proprio i giallorossi e agganciando il terzo posto, a -5 dall’Inter e a -4 dal Milan. A decidere l’incontro sono stati il gol nel primo tempo del solito Cristiano Ronaldo, sempre più capocannoniere del campionato con 16 gol, e l’autorete sfortunata del difensore capitolino Ibanez nella ripresa. Nel post-partita. negli spogliatoi, grande è stata la festa dei calciatori di “Madama“, sintomo di un gruppo ormai sempre più compatto e di un’armonia ritrovata dopo il ko di “San Siro” dello scorso 17 gennaio. Ecco come, sui social, Ronaldo e compagni hanno celebrato il 2-0 agli uomini di Fonseca:

SZCZESNY: “Tre punti e una rete inviolata contro un avversario difficile. Ben fatto ragazzi”