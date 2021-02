La Juventus al lavoro per il rinnovo di Cristiano Ronaldo

TORINO – Solamente due giorni fa ha festeggiato il suo 36esimo compleanno e ieri sera è andato in gol per l’88esima volta con la maglia della Juventus, regalando con la sua prestazione un’altra grande vittoria alla squadra. Ovviamente, stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, che sta continuando ad essere sempre più decisivo per la Vecchia Signora. Ieri, infatti, è stato fondamentale nella vittoria all’Allianz Stadium contro la Roma. La gara, valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021, era anche uno scontro diretto per la corsa Scudetto e per la lotta al piazzamento in Champions League. Adesso, i bianconeri hanno superato i giallorossi e sono in solitaria al terzo posto, a pochi punti dalla vetta.

In queste ore, mentre ancora si sta festeggiando la vittoria contro la Roma in casa, si è cominciato a parlare subito di nuove operazioni interne alla società. Infatti, l’obiettivo numero uno di Fabio Paratici e del resto della dirigenza è quello di prolungare la permanenza a Torino di CR7. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Juventus si sarebbe già messa al lavoro per il rinnovo di Cristiano Ronaldo. Attualmente, il contratto del portoghese è in scadenza nel 2022, quando il giocatore compirà 37 anni. Tuttavia, lo stipendio del fenomeno lusitano si aggira attorno ai 31 milioni di euro, una cifra troppo elevata per le casse della Juve.

Pertanto, la società vorrebbe sfruttare i buoni rapporti con Jorge Mendes, agente di CR7, per cercare di abbassare le cifre della retribuzione. Infatti, l’obiettivo sarebbe quello di portare il contratto fino al 2023, abbassandolo di qualche milione. In questo modo, il rapporto fantastico tra questo campione e la squadra più titolata d’Italia potrebbe portare altri frutti incredibili. Resta da vedere, però, se Ronaldo vorrà accettare la riduzione di stipendio. In caso contrario, inizierebbe una vera e propria asta tra i top club europei per aggiudicarsi le sue prestazioni.